Vinci sobe para 12.º, e Serena Williams mantém ponta do ranking

LOS ANGELES - A ascensão de Roberta Vinci ao 12.º lugar do ranking da WTA foi a principal novidade da lista, atualizada nesta segunda-feira. A tenista italiana subiu uma posição na relação e ultrapassou a russa Maria Kirilenko com a conquista do título do Torneio de Katowice, na Polônia. Assim, alcançou a melhor posição da sua carreira no ranking.

A lista não teve alterações nas posições acima de Vinci. Assim, continua sendo liderado pela norte-americana Serena Williams, que está com 11.115 pontos, logo à frente da russa Maria Sharapova, com 10.240. A bielo-russa Victoria Azarenka é a terceira colocada, com 9.325 pontos, a polonesa Agnieszka Radwanska é a quarta com 6.845 e a chinesa Na Li está na quinta posição, com 5.880 pontos.

A alemã Angelique Kerber continua em sexto lugar, seguida pela italiana Sara Errani e pela checa Petra Kvitova, vice-campeã do Torneio de Katowice. A australiana Samantha Stosur e a dinamarquesa Caroline Wozniacki completam o Top 10 do ranking da WTA.

A brasileira Teliana Pereira segue como a melhor tenista do País na lista, mas perdeu duas posições e ocupa a 118ª colocação com 575 pontos.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1ª - Serena Williams (EUA), 11.115 pontos

2ª - Maria Sharapova (RUS), 10.240

3ª - Victoria Azarenka (BLR), 9.325

4ª - Agnieszka Radwanska (POL), 6.845

5ª - Na Li (CHN), 5.880

6ª - Angelique Kerber (ALE), 5.395

7ª - Sara Errani (ITA), 5.350

8ª - Petra Kvitova (RCH), 5.225

9ª - Samantha Stosur (AUS), 3.790

10ª - Caroline Wozniacki (DIN), 3.760

11ª - Nadia Petrova (RUS), 3.075

12ª - Roberta Vinci (ITA), 2.925

13ª - Maria Kirilenko (RUS), 2.911

14ª - Marion Bartoli (FRA), 2.710

15ª - Dominika Cibulkova (ESL), 2.615

16ª - Sloane Stephens (EUA), 2.520

17ª - Ana Ivanovic (SER), 2.495

18ª - Jelena Jankovic (SER), 2.305

19ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 1.875

20ª - Klara Zakopalova (RCH), 1.860

------------------------------------

118ª - Teliana Pereira (BRA), 575