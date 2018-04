Vinci supera Kvitova e fatura o Torneio de Katowice A italiana Roberta Vinci faturou o título do Torneio de Katowice, na Polônia, ao vencer a checa Petra Kvitova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1, neste domingo. Desta forma, ela comemorou o seu oitavo troféu no circuito profissional da WTA e desbancou o favoritismo da principal cabeça de chave da competição.