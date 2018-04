Vinci vence e garante Itália na decisão da Fed Cup

O duelo seria disputado no domingo, mas foi adiado por causa da chuva em Palermo no domingo, quando apenas um jogo de simples foi disputado. Assim, a definição do confronto ficou para esta segunda. Vinci superou Safarova e fez 3 a 1 para a Itália no duelo. Com isso, o jogo de duplas acabou sendo cancelado.

No sábado, Vinci já havia garantido um ponto para a Itália ao vencer a checa Petra Kvitova, que bateu a italiana Sara Errani no domingo. Errani, aliás, conquistou o outro ponto da Itália no duelo ao derrotar Safarova no sábado.

Com a vitória sobre as atuais campeãs da Fed Cup, a Itália vai enfrentar na decisão a Rússia. As russas superaram a Eslováquia na outra semifinal por 3 a 2, em Moscou, após derrotas nos dois primeiros jogos.

A decisão da Fed Cup será disputada nos dias 2 e 3 de novembro na Itália, em local ainda indefinido. A Rússia jogará em busca do quarto título, enquanto as italianas tentarão faturar o torneio pela terceira vez.