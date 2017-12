Vinciguerra ganha e avança em Paris Depois de uma verdadeira batalha contra o holandês Sjeng Schalken, que havia eliminado o brasileiro Gustavo Kuerten na rodada anterior, o tenista sueco Andreas Vinciguerra conseguiu avançar para as semifinais do Masters Series de Paris, com prêmios de quase US$ 3 milhões. No jogo desta sexta-feira, Vinciguerra saiu perdendo por 6/2, mas virou com duas parciais vencidas no tie break: 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). No último set, inclusive, o sueco chegou a abrir 5 a 1, só que Schalken reagiu e ainda conseguiu levar a partida para o desempate. Agora, depois dessa vitória por 2 sets a 1, Vinciguerra irá enfrentar nas semifinais do torneio o russo Yevgeny Kafelnikov, que eliminou o checo Jiri Novak.