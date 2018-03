Vinciguerra surpreende na terra do pai Sem muito sucesso no circuito internacional, o sueco Andreas Vinciguerra faz campanha surpreendente no Masters Series de Roma, ao alcançar as semifinais da competição. Nascido em Malmö, na Suécia, este filho de imigrantes italianos tornou-se famoso nos bastidores do tênis por sua afeição ao pai, o pizzaiolo Giusseppe. "Ninguém faz pizza tão boa como a do meu pai", costuma dizer repetidas vezes o tenista. Neste sábado, ele irá enfrentar o brasileiro Gustavo Kuerten na luta por uma vaga na final do torneio. Coincidentemente, Vinciguerra faz na Itália a sua melhor campanha em um Masters Series, o que deve estar deixando seu pai Giusseppe muito mais orgulhoso ainda. Número 55 do ranking mundial e com apenas 20 anos, o sueco mostrou um tênis arrasador esta semana e, com um nível técnico jamais apresentado, ganhou na última rodada do israelense Harel Levy por 7/6 (9/7) e 6/2. Agora, o desafio é ainda mais difícil, pois seu próximo adversário é o número 1 do mundo.