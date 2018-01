Vitória de Haas mantém Guga no topo A vitória do alemão Tommy Haas sobre o australiano Lleyton Hewitt na semifinal do Torneio de Stuttgart, neste sábado, manteve o brasileiro Gustavo Kuerten no topo da elite do tênis. Caso o australiano fosse para a final e conquistasse o título, passaria Guga na Corrida dos Campeões. Haas enfrentará na final o bielo-russo Max Mirnyi, que passou pelo russo Ievgeny Kafelnikov e já havia derrotado Gustavo Kuerten em sua estréia e Pete Sampras nas quartas-de-final. Mais uma vez, a arma de Mirnyi foi o saque forte. Ele fez 10 aces, contra cinco de Kafelnikov. Esta é a primeira vez que Mirnyi chega à final de um torneio Masters Series. Em uma semana, derrotou tenistas que juntos somam 19 títulos de Grand Slam . No ano passado venceu nas duplas do Aberto dos Estados Unidos e era conhecido apenas como especialista nessa modalidade. Mirnyi, um gigante de 1,96 m de altura e 90 kg, está na 44ª posição do ranking de entradas e 53º na Corrida dos Campeões.