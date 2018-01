Vitória deixou Sharapova "arrepiada" A tenista russa Maria Sharapova teve nesta terça-feira seu duelo mais difícil até agora em Wimbledon. Mas a atual campeã conseguiu superar sua compatriota Nadia Petrova, por 7/6 (8/6) e 6/3, e passou para a semifinal do torneio disputado em Londres. Sharapova continua sem perder um set sequer nesta edição de Wimbledon, mas precisou da sorte para bater Petrova. No segundo set, ela se livrou duas vezes do break point com a bolinha ?queimando? na rede e caindo mansamente na quadra da adversária. "Eu disse para a bolinha bater na rede e rolar para o outro lado", ironizou Sharapova. "Foi realmente um alívio finalizar este jogo. Essa vitória me deu arrepios por todo o corpo. É mesmo muito bom estar nas semifinais, outra vez." A duas vitórias de conquistar o bicampeonato em Wimbledon, Sharapova vai ter pela frente a norte-americana Venus Williams, duas vezes campeã em Londres e que está em busca de seu 5º título de um Grand Slam, o primeiro desde 2001. Venus garantiu um lugar nas semifinais ao derrotar a francesa Mary Pierce por 6/0 e 7/6 (12/10). O outro duelo em Wimbledon terá a norte-americana Lindsay Davenport, atual número 1 do mundo, contra a francesa Amelie Mauresmo. Homens - Mas antes, nesta quarta-feira, serão disputadas as quartas-de-final da chave masculina de Wimbledon. O suíço Roger Federer enfrenta o chileno Fernando Gonzalez, o australiano Lleyton Hewitt joga com o espanhol Feliciano Lopez, o sueco Thomas Johansson encara o argentino David Nalbandian e o francês Sebastien Grosjean pega o norte-americano Andy Roddick.