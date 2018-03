Vitória e "atitude" animam Guga Gustavo Kuerten fez a estréia que tanto queria e precisava no Masters Series de Hamburgo. Derrotou o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), mostrou um jogo convincente, vibrou, teve garra... enfim, fez o que tinha planejado para buscar uma semana vitoriosa na Alemanha. O próximo jogo de Guga será apenas na quarta-feira, diante do russo Nikolay Davydenko. Nesta terça-feira, no entanto, Guga volta à quadra para a partida de duplas. Ao lado do inglês Tim Henman, enfrenta os norte-americanos Jan-Michael Gambill e Graydon Oliver, por volta das 8 horas (horário de Brasília). "Tive uma vitória convincente", avaliou Guga. "Foi importante para mim mesmo, acreditar que posso vencer. Tive uma boa atitude, jogando com garra, lutando nos pontos importantes e foi uma boa resposta às minhas expectativas. Era este meu objetivo." A atitude de Guga em quadra foi bem testada nesta partida diante de Chela. No primeiro set, depois de ter iniciado o jogo com uma quebra de serviço, o tenista brasileiro ficou com desvantagem de 15 a 40 no 3 a 2. Reagiu bem, soltou seus golpes e conseguiu evitar a perda de seu saque num momento psicológico importante. "Nas horas importantes mostrei confiança e estou pronto para ganhar jogos e até o campeonato", garantiu Guga. "Esta vitória na estréia foi boa, mas agora preciso manter este mesmo nível e até melhorar durante toda a semana. Este é um torneio muito importante para mim. Preciso de uma boa campanha e tenho de manter esta atitude." A exibição de Guga foi também convincente para Larri Passos. O treinador queria muito que seu pupilo jogasse com atitude vencedora na quadra, não dando pontos de graça para o adversário. "O Guga precisa mostrar esta atitude e não dar chances", definiu o treinador. Se Guga fizer uma boa campanha em Hamburgo poderá chegar a Roland Garros numa situação bem mais tranqüila do que viveu nos últimos dias. A cidade traz boas lembranças para o brasileiro que venceu o título na Alemanha em 2000. Até o tempo está ajudando. Os dias não estão tão frios como de costume. A partida de Guga diante de Chela também foi a primeira da história do torneio a ser realizada na sessão noturna. Com objetivo de atrair um público maior, os organizadores fizeram esta opção para os torcedores, que antes do jogo aproveitaram para ver uma bela apresentação do musical "Rei Leão".