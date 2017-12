Vitória garante liderança a Guga A vitória por 3 sets a 0 sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero, nesta sexta-feira, garantiu ao brasileiro Gustavo Kuerten muito mais que a vaga na final de Roland Garros. Com o resultado, Guga se mantém como o número 1 do ranking de entradas da ATP. Na segunda-feira - quando a nova lista será divulgada - o brasileiro entrará na 21ª semana no topo do ranking. A final de Roland Garros será disputada no domingo, contra o vencedor da partida entre o francês Sebastien Grosjean e o espanhol Alex Corretja.