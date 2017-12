Vitória no carpete entusiasma Larri Eufórico com a exibição de Gustavo Kuerten, nesta sexta-feira, na vitória sobre o russo Marat Safin, pelas quartas-de-final do Torneio de Lyon, o técnico Larri Passos não poupou elogios a seu pupilo e definiu. "Este foi o melhor jogo de Guga numa quadra de carpete." Larri estava especialmente satisfeito com o desempenho do tenista no primeiro set, que considerou o melhor. "O Guga esteve perfeito, sacou bem, voleou, bateu forte, enfim, fez de tudo", afirmou o treinador. "A sua direita foi o ponto alto, capaz de definir pontos importantes e decisivos, além de ter devolvido bem o bom saque do Safin." Para o técnico, esta apresentação de Guga em Lyon teve uma importância fundamental, pois comprovou o bom momento do tenista brasileiro. E, como advertiu, este é apenas o primeiro torneio em quadras de carpete da temporada. "Sabia que o Safin iria atacar o tempo todo e pedi para o Guga bater forte na bola", disse. "Os jogos entre Guga e Safin são sempre muito equilibrados e de altíssimo nível e este não foi diferente.?