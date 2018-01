Vitórias argentinas em Adelaide O argentino Franco Squillari surpreendeu o cabeça-de-chave número 1 do torneio de Adelaide e ganhou do sul-africano Wayne Ferreira, por 7/6 (7/4) e 6/2, ainda na primeira rodada. Outro tenista do país a vencer nesta quarta-feira, na Austrália, foi Mariano Zabaleta, que derrotou o holandês Martin Verkerk também por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Mais dois jogos foram realizados nesta quarta-feira, na primeira rodada do torneio: o francês Richard Gasquet derrotou seu compatriota Arnaud Di Pasquale por 3/6, 6/3 e 6/4 e o holandês Richard Krajicek ganhou do australiano Scott Draper por 7/6 (7/4) e 6/4. Em partidas já pela segunda rodada em Adelaide, o romeno Adrian Voinea superou o norte-americano Alex Kim por 6/4 e 6/1 e o russo Nikolay Davydenko venceu o croata Ivan Ljubicic por 4/6, 6/4 e 7/6 (11/9).