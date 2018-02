Vitórias argentinas no Torneio de Miami Duas vitórias argentinas neste sábado pelo Masters Series de Miami, o 5º maior torneio de tênis do mundo. Gastón Gaudio e Juan Ignacio Chela ganharam seus jogos e passaram para a terceira rodada. Cabeça-de-chave número 7 do torneio, Gaudio derrotou o alemão Bjorn Phau por duplo 6/2. E Chela passou pelo francês Jean René Lisnard por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/2. Em outros dois jogos disputados neste sábado, o norte-americano Jeff Morrison ganhou do sueco Joachim Johansson, por 7/6 (7/3) e 6/4, e o checo Radek Stepanek eliminou o francês Julien Benneteau, por 7/5 e 6/0.