Vitórias checas no Torneio de Charleston O destaque do primeiro dia de disputa do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, foram as tenistas checas. Denisa Chladkova, Klara Koukalova e Nicole Vaidisova venceram e passaram para a segunda rodada da competição, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Chladkova derrotou a italiana Maria Elena Camerin por 6/2, 3/6 e 7/5, Koukalova venceu a russa Elena Likhovtseva por 6/3 e 6/4 e Vaidisova ganhou da israelense Shahar Peer por 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, a japonesa Akiko Morigami passou pela italiana Tathiana Garbin por 6/1 e 6/2, a colombiana Fabiola Zuluaga eliminou a francesa Severine Beltrame por 6/3 e 6/4 e a chinesa Shuai Peng superou a norte-americana Marissa Irvin por 6/2 e 6/4.