Vitórias espanholas no Torneio de Bastad Os tenistas espanhóis foram o grande destaque do dia no Torneio de Bastad, na Suécia. Todos que entraram em quadra nesta terça-feira venceram seus jogos. O único derrotado Fernando Vicente, que perdeu um compatriota, David Ferrer por 6/4 e 6/3. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Carlos Moyá liderou a ?Armada Espanhola? ao fazer 6/2, 6/7 (2/7) e 6/3 no eslovaco Dominik Hrbaty. Rafael Nadal, a revelação do país, também venceu: 6/3, 4/6 e 6/3 no marroquinho Younes El Aynaoui. Já Tommy Robredo ganhou do sueco Marcus Sarstrand por 6/3 e 6/2 e Albert Portas derrotou o holandês Rogier Wassen com um duplo 6/4. Em outros jogos, o marroquino Hicham Arazi superou o sueco Magnus Norman por 7/5 e 6/4, o argentino Mariano Zabaleta eliminou o chileno Nicolás Massú por 2/6, 6/3 e 6/3, o argentino Franco Squillari passou pelo eslovaco Ladislav Svarc por 6/4 e 6/3 e o sueco Jonas Bjorkman derrotou o argentino Mariano Puerta por 7/6 (7/4) e 6/4.