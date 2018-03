Vliegen elimina Nalbandian em Barcelona O tenista belga Kristof Vliegen provocou a grande surpresa do Torneio de Barcelona, ao passar às semifinais depois de derrotar o argentino David Nalbandian nesta sexta-feira. Jogador vindo do qualifying e atual número 136 do ranking mundial, Vliegen venceu o cabeça-de-chave número 3 da competição por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/4. Nas semifinais do torneio, Vliegen vai enfrentar o espanhol Tommy Robredo, que eliminou o chileno Fernando Gonzalez. Por conta da chuva em Barcelona, toda a rodada desta sexta-feira no torneio atrasou. Mas o brasileiro Gustavo Kuerten já está em quadra, enfrentando o argentino Gaston Gaudio.