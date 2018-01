Volta de Guga será nesta segunda-feira Ansioso e até mesmo um pouco empolgado, Gustavo Kuerten volta nesta segunda-feira ao circuito profissional, depois de mais de seis meses de afastamento, por causa de uma cirurgia no quadril direito. Sua estréia no torneio Comunidad de Valência será às 15 horas local (10 horas de Brasília) diante do belga Olivier Rochus, número 40 do ranking mundial. Será a primeira vez na carreira profissional que Guga entra em quadra sem a presença do técnico Larri Passos nas arquibancadas. Mas o tenista diz estar tranqüilo e preparado. "Chegou a hora", disse Guga demonstrando certa ansiedade. "Mas acho que será um bom jogo. Apesar das poucas expectativas neste primeiro torneio, acho que posso ir bem, aproveitar o fato de o Rochus não ser um adversário de saque muito forte e, que por isso, poderá me ajudar a ganhar ritmo." Mais importante do que uma vitória, nesta sua partida de volta ao circuito, será o verdadeiro teste às suas condições. Como seu corpo vai se ajustar a uma competição, depois de tantos meses? Sem contar ainda que uma partida de torneio tem ingredientes bem mais picantes do simples treinamentos. A pressão sempre causa maior nervosismo, além é claro de o espírito competitivo do tenista, jamais deixá-lo em paz, e conformar-se com derrota. Vai, certamente, lutar ferozmente por todos os pontos, sem saber ainda se o físico lhe dará esta possibilidade. Até agora, tudo caminha bem. Guga está em Valência desde sexta-feira e treinou com os espanhóis Alex Corretja e Alex Calatrava, além do dinamarquês Kenneth Carlsen.