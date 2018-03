"Vou ter de ganhar na estréia", diz Guga "Vou ter de ganhar na estréia", com uma simples e única frase, Gustavo Kuerten definiu sua situação diante do resultado do sorteio da chave principal de Roland Garros, que o colocou na primeira rodada com o já quase aposentado tenista suíço Marc Rosset, de 32 anos e número 107 do ranking mundial. Flávio Saretta também pode ter uma boa estréia diante do espanhol Albert Martin, enquanto André Sá, amargando uma má fase, vai enfrentar o argentino Guillermo Coria, recém campeão do Masters Series de Hamburgo. Para Guga não restou outra opção a não ser acreditar muito numa boa estréia em Roland Garros. Seu adversário, Rosset, tem como principal arma o potente saque. Mas o tenista suíço já está a beira de abandonar a carreira. Com 32 anos, mistura as funções de jogador e a de técnico. Recentemente chegou até mesmo a treinar o russo Marat Safin. Porém, como ainda tem um bom ranking, continua aproveitando as oportunidades para faturar no circuito profissional. Esta será a segunda vez que Guga vai enfrentar Rosset. No ano passado, ganhou do suíço em Lyon, quadra de carpete, por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5). A chave de Guga em Roland Garros 2003 pode ser considerada boa. Depois de Rosset, na primeira rodada, enfrentaria o vencedor do marroquino Hicham Arazi e o holandês Raemon Sluiter. Numa provável terceira rodada teria o argentino Gaston Gaudio, para quem perdeu recentemente em Roma, mas pode conseguir resultado melhor. Nas oitavas-de-final, Guga teria pela frente o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, numa fase do campeonato em que o tenista brasileiro espera estar mais embalado e confiante. Hewitt precisa de boa campanha para manter a posição de número 1 do mundo e confessou que o saibro não é a sua melhor superfície, embora já tenha conseguido bons resultados neste piso. "É uma quadra em que teria de trabalhar um pouco mais", disse. "Preciso lutar ponto a ponto e isso é o meu forte." Para Flávio Saretta, que chega a Paris com muitas esperanças de uma boa campanha, enfrentar Albert Martin será uma repetição do duelo que fez com o espanhol em Miami e venceu por 6/3 e 6/1. Se passar pela estréia, Saretta poderá ter na segunda rodada o russo Yevgeny Kafelnikov. Já para o mineiro André Sá, o fato de jogar sem pressão, pois o favoritismo é de Coria, pode ajudá-lo a sair da má fase, que o leva a 13 partidas sem vitória. Entre os favoritos, Hewitt joga com Brian Vahaly (EUA); Andre Agassi com Karol Beck, da República Eslovaca; Roger Federer com o peruano Luiz Horna; e Juan Carlos Ferrero com o suíço Michael Kratochvil.