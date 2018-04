Wawrinka arrasa Andy Murray e vai enfrentar Tsonga em Montecarlo

Stanislas Wawrinka não tomou conhecimento do britânico Andy Murray, atual vice-líder do ranking mundial, ao arrasar o adversário por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, nesta quinta-feira. Com o triunfo expressivo, o tenista suíço garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1.000 de Montecarlo e medirá forças na próxima fase com o francês Jo-Wilfried Tsonga, que horas mais cedo massacrou o austríaco Jurgen Melzer por 6/3 e 6/0.

Apenas o 13.º cabeça de chave no Principado de Mônaco, Wawrinka vive boa fase no circuito profissional e a sua vitória sobre Murray não pode ser considerada uma surpresa tão grande, pois ele havia levado a melhor sobre o britânico nos dois confrontos em piso de saibro realizados anteriormente. No primeiro deles, em 2005, bateu o rival por 3 sets a 0 no duelo entre Suíça e Grã-Bretanha pela Copa Davis, em Genebra. Já em 2008, Wawrinka aplicou 2 sets a 0 sobre o rival no Masters Series de Roma.

Essa foi a quinta vitória de Wawrinka em 13 duelos com Murray, que vinha de três triunfos seguidos sobre o suíço, sendo dois deles no ano passado, na Olimpíada de Londres e no Torneio de Tóquio.

Desta vez, entretanto, Wawrinka fez valer o seu bom jogo em piso de saibro para liquidar a partida em apenas 58 minutos. No primeiro set, depois de Murray abrir 1 a 0, o suíço ganhou seis games seguidos ao aproveitar três de seis chances de quebrar o saque do rival, além de ter conseguido salvar os dois break points cedidos pelo britânico.

Já na segunda parcial, o atual 17.º colocado do ranking da ATP converteu dois de quatro break points e não ofereceu nenhuma oportunidade de quebra a Murray, que assim acabou derrotado de forma surpreendentemente rápida.