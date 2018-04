Wawrinka avança e encara Robredo na semi no Marrocos O Torneio da Casablanca não contará com surpresas nas semifinais. Os principais favoritos avançaram com facilidade nesta sexta-feira e confirmaram o confronto entre o suíço Stanislas Wawrinka, primeiro cabeça de chave, contra o ex-Top 10 Tommy Robredo no duelo mais esperado.