Wawrinka bate Baghdatis e é campeão do Torneio de Dubai

O suíço Stan Wawrinka, quarto do ranking mundial, bateu o cipriota Marcos Baghdatis (57.º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 em 1h54min e se sagrou campeão do Torneio de Dubai, neste sábado. Com o título, o tenista chegou a nove vitórias nas últimas nove finais disputadas.

Wawrinka não perde uma decisão desde 2013, quando foi superado por Marcos Baghdatis em Hertogenbosch, na Holanda. O troféu deste sábado foi o 13.º conquistado pelo jogador, e garantiu 500 pontos no ranking da ATP e mais de 500 mil dólares de premiação. Ainda assim, não vai se aproximar de Roger Federer, o terceiro do mundo.

Segundo cabeça de chave do torneio, Wawrinka foi ameaçado no primeiro set quando sofreu uma quebra em 3/2, mas conseguiu virar o jogo. Com 4/5, o suíço abriu 40/0 e cedeu o empate, mas logo fechou a parcial a seu favor em 42 minutos.

Já o segundo set foi ainda mais equilibrado e nenhum dos jogadores conseguiu quebrar o saque do adversário. No tie-break, Wawrinka abriu 4/1, mas Baghdatis entrou em uma sequência de pontos para virar o jogo. Entretanto, o cipriota não conseguiu confirmar os cinco match points que teve e Wawrika saiu com a vitória em 15/13.