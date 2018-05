Wawrinka conta com abandono de Kyrgios e fará final em Dubai com Baghdatis

Cabeça de chave número 2, Wawrinka viu o favoritismo do torneio cair no seu colo depois da eliminação de Novak Djokovic, que precisou abandonar a competição na quinta-feira por causa de uma infecção no olho. Nesta sexta, foi o adversário do suíço quem precisou abandonar e lhe deu a vaga na final.

Wawrinka venceu o primeiro set diante de Nick Kyrgios por 6 a 4 e levava a melhor no segundo, por 3 a 0, quando o número 33 do mundo precisou abandonar com um problema nas costas. O australiano já havia pedido atendimento nas quartas de final de quinta, justamente por este problema físico.

Melhor para Wawrinka, que precisou ficar somente 45 minutos em quadra para avançar. Agora, ele terá pela frente a surpresa Baghdatis, número 57 do mundo, que bateu López, o sexto cabeça de chave. O suíço leva ampla vantagem sobre o cipriota e venceu os cinco confrontos entre eles já realizados no circuito.