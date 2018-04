Wawrinka derrota Lajovic e Suíça abre 2 a 0 sobre Sérvia na Copa Davis

NOVI SAD - Atual campeão do Aberto da Austrália, Stanislas Wawrinka deixou a Suíça mais próxima de bater a Sérvia na Copa Davis ao vencer Dusan Lajovic por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6, 6/1 e 7/6 (9/7), nesta sexta-feira, em Novi Sad (SER), e abrir 2 a 0 para o seu país na série melhor de cinco jogos entre as duas nações neste confronto válido pela primeira rodada do Grupo Mundial da competição.

O tenista número 3 do mundo confirmou o seu favoritismo diante do atual 102º colocado da ATP logo depois de Roger Federer ter superado Ilija Bozoljac por 3 sets a 0 e colocado os suíços na frente neste embate.

Com o triunfo de Wawrinka, a Suíça poderá liquidar o duelo diante da Sérvia já neste sábado, quando ocorrerá o jogo de duplas. A escalação prévia desta partida prevê os locais Filip Krajinovic e Nenad Zimonjic contra Marco Chiudinelli e Michael Lammer, mas os capitães das equipes podem mudar os jogadores se quiserem.

Para os sérvios, atuais vice-campeões da Davis, o confronto diante dos suíços está sendo frustrante também pelo fato de não contarem com Novak Djokovic, que decidiu não jogar nesta primeira rodada da competição, e Janko Tipsarevic, lesionado. Por isso, os suíços atuam como franco favoritos, mesmo fora de casa.

Apesar desse favoritismo, Wawrinka teve mais dificuldades do que imaginava para bater Lajovic. No primeiro set, o suíço chegou a ter o seu saque quebrado duas vezes, mas converteu três break points para garantir a vantagem inicial de 6/4. Na segunda parcial, porém, o sérvio reagiu, confirmou todos os seus serviços e devolveu o 6/4 ao aproveitar a única chance de quebra que teve.

Já no terceiro set, Wawrinka foi dominante, converteu dois de quatro break points e, sem ter o seu saque ameaçado, fez 6/1. Lajovic, entretanto, não se abateu e voltou forte para a quarta parcial. Com uma quebra de saque para cada lado, o set foi decidido apenas no tie-break, no qual o sérvio sucumbiu em 9/7.

FRANÇA X AUSTRÁLIA

Atuando em casa e no piso de saibro, em La Roche sur Yon, a França também ficou próxima de avançar às quartas de final da Davis ao abrir 2 a 0 sobre a Austrália. No primeiro jogo do dia, Richard Gasquet Gasquet derrotou Nick Kyrgios por 3 sets a 0, com 7/6 (7/3), 6/2 e 6/2. Em seguida, Jo-Wilfried Tsonga também não deu grandes chances ao veterano Lleyton Hewitt, batido com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/2).

Desta forma, os franceses poderão eliminar os australianos no duelo de duplas deste sábado, para quando está programado que Gael Monfils e Julien Benneteau enfrentarão Hewitt e Chris Guccione.

CASAQUISTÃO X BÉLGICA

Outro país que ficou a uma vitória de assegurar classificação às quartas de final da Davis nesta sexta foi o Casaquistão. Atuando com apoio da sua torcida, em Astana, Mikhail Kukushkin e Andrey Golubev abriram 2 a 0 para os casaques sobre a Bélgica. O primeiro deles passou por Ruben Bemelmans por 3 sets a 1, com 6/4, 6/7 (3/7), 6/2 e 6/3. Já Golubev derrotou David Goffin por 3 a 2, com 7/6 (11/9), 3/6, 4/6, 6/2 e 12/10.

JAPÃO x CANADÁ

Japão e Canadá também atuaram nesta sexta-feira pela elite da Davis, em Tóquio, onde os dois países terminaram o dia em igualdade. O japonês Kei Nishikori confirmou a sua condição de atual 18º tenista do mundo ao bater Peter Polansky por 3 sets a 0, com triplo 6/4. Em seguida, porém, Frank Dancevic empatou a série melhor de cinco jogos deste embate ao derrotar Go Soeda, também por 3 a 0, com 6/4, 7/6 (7/2) e 6/1.