Wawrinka derruba Nadal em Roma e pega Federer na semifinal

No reencontro dos finalistas do Aberto da Austrália de 2014, o suíço Stan Wawrinka voltou a vencer o espanhol Rafael Nadal nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Masters 1000 de Roma. Desta vez, Nadal não estava machucado e foi derrubado no saibro, seu piso preferido, em sets diretos, pelo placar de 7/6 (9/7) e 6/2. Na semifinal, o suíço vai encarar o compatriota Roger Federer.

Wawrinka e Nadal, dono de 7 títulos em Roma, fizeram um dos melhores jogos da competição. O suíço impôs forte ritmo desde o início, pressionando o saque do rival a cada ponto. Obteve, assim, quatro quebras de saque, duas em cada set. Nadal, longe de repetir as atuações dos últimos anos no saibro, precisou correr para acompanhar o nível do adversário.

O primeiro set foi marcado pelo equilibrado. Cada tenista faturou duas quebras, se alternando na liderança do placar. E o duelo precisou ser definido no tie-break. Nadal, então, começou melhor e teve três set points. Mas, para surpresa dos fãs, desperdiçou todas as chances, diante do maior volume de jogo do rival. Wawrinka se defendeu bem, salvou os set points e venceu a primeira parcial.

Mais confiante, o suíço quebrou o saque de Nadal no terceiro game do segundo set e abriu 2/1. Sem conseguiu igualar o ritmo do adversário, o espanhol lutava como podia. Chegou a ameaçar o saque de Wawrinka em cinco oportunidades, mas ele salvou todos os break points. O suíço faturou mais uma quebra e, mesmo pressionado, venceu seu game de saque no fim e fechou a partida, após 2h05min.

Foi apenas a segunda vitória de Wawrinka sobre Nadal - a primeira foi justamente a final do Aberto da Austrália. O espanhol acumula 12 triunfos sobre o adversário. Sem empolgar neste ano, o "Rei do Saibro" sofreu sua quinta derrota no piso favorito neste ano. Para efeito de comparação, ele perdeu apenas três partidas na terra batida durante toda a temporada 2014.

Enquanto Nadal foca sua atenção na preparação para Roland Garros, Wawrinka sonha com nova final em Roma - perdeu de Novak Djokovic na decisão de 2008. Para tanto, terá que superar um conhecido rival e amigo neste sábado. Roger Federer superou o checo Tomas Berdych para avançar à semifinal.

O confronto deste sábado será o primeiro desde a polêmica partida disputada na semifinal do ATP Finals, em Londres, em novembro do ano passado. Aquele jogo ficou marcado pelas provocações da esposa de Federer, Mirka, a Wawrinka durante a partida. Ela chamou o rival do marido de "bebê chorão" quando ele reclamou de uma marcação do árbitro.

O atrito entre os suíços precisou ser superado rapidamente porque na semana seguinte eles se uniram para defender o país na final da Copa Davis. Contra a França, Federer e Wawrinka jogaram a partida de duplas e os dois confrontos de simples, faturando o título pela primeira vez.

No retrospecto direto, Federer lidera com folga. Tem 15 vitórias e apenas duas derrotas, a última delas na final de 2014 do Masters de Montecarlo, também disputado no saibro.