Wawrinka desiste de jogar em Indian Wells e Miami por lesão no joelho

O suíço Stan Wawrinka anunciou nesta quinta-feira que não disputará os dois Masters 1000 que acontecerão nos Estados Unidos este mês. O tenista de 32 anos comunicou a desistências dos torneios em Indian Wells e Miami para recuperar o joelho esquerdo lesionado.

Wawrinka é mais um dos principais tenistas da ATP que têm encontrado dificuldades para voltar ao esporte. O suíço vem sofrendo com os problemas no joelho esquerdo e, por isso, avisou que usará as próximas semanas para se preparar para a temporada de saibro.

Wawrinka foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo em agosto, que encerrou a temporada 2017 para ele. Neste ano, o suíço foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, na estreia do Torneio de Roterdã e abandonou a segunda rodada do Torneio de Marselha, na semana passada.

Campeão de três torneios de Grand Slam na carreira, Wawrinka admitiu que "voltar a jogar depois de uma grande cirurgia" é complicado e avisou que seu corpo precisa de mais tempo para se curar. Desde seu afastamento das quadras, o tenista deixou o Top 10 do ranking da ATP e caiu para a 12.ª colocação.