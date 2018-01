Wawrinka desiste e Tsonga encara Kohlschreiber na semifinal de Metz

Depois da vitória sofrida, ele deve ter um caminho menos complicado em busca da decisão. Antes de sua partida, o suíço Stan Wawrinka desistiu da competição, alegando uma torção no tornozelo. E, com a desistência do cabeça de chave número 1, o alemão Philipp Kohlschreiber avançou com facilidade na chave e se credenciou para o confronto com o tenista da casa.

Contra o alemão, Tsonga tem amplo domínio no retrospecto. Venceu sete dos oito confrontos entre os dois no circuito profissional. O francês busca o tricampeonato em Metz. Se confirmar o favoritismo sobre Kohlschreiber, terá pela frente na final o compatriota Gilles Simon ou o eslovaco Martin Klizan.

Simon, segundo cabeça de chave, avançou ao superar Gilles Müller, de Luxemburgo, por duplo 6/4. Klizan, por sua vez, eliminou o espanhol Guillermo Garcia-López por 4/6, 6/3 e 7/6 (7/4).