Wawrinka e Coric vencem e decidem o Torneio de Chennai O suíço Stanilas Wawrinka, quarto colocado no ranking da ATP, e o croata Borna Coric, 44º, venceram nas semifinais neste sábado e decidirão o Torneio de Chennai, na Índia, que é disputado em quadra rápida e distribui US$ 480 mil (cerca de R$ 2 milhões) de premiação no total.