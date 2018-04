Wawrinka e Nishikori vencem americanos e avançam às quartas em Toronto

Dois dos principais candidatos ao título em Toronto, o suíço Stan Wawrinka e o japonês Kei Nishikori venceram rivais norte-americanos nesta quinta-feira e avançaram às quartas de final do Masters 100 disputado no Canadá.

Nishikori, terceiro cabeça de chave, foi quem menos sofreu na quadra dura de Toronto. Bateu Rajeev Ram por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o croata Ivo Karlovic, que se enfrentam ainda nesta quinta.

Stan Wawrinka, por sua vez, precisou suar mais para superar Jack Sock, ao menos no set inicial. O segundo cabeça de chave da competição canadense venceu por 7/6 (7/3) e 6/2 e se garantiu nas quartas de final.

Em busca da vaga na semifinal, o suíço terá um duelo complicado pela frente. Ele vai encarar o sul-africano Kevin Anderson, que avançou na chave ao superar o australiano Bernard Tomic por 4/6, 6/3 e 6/4. Wawrinka e Anderson tem retrospecto equilibrado no circuito. Em oito jogos, cada um venceu quatro partidas. Mas o sul-africano levou a melhor em quatro dos últimos cinco confrontos.

As demais vagas nas quartas de final serão definidas ainda nesta quinta, nos seguintes duelos, com destaque para a partida entre o número 1 do mundo Novak Djokovic contra Radek Stepanek. As outras partidas serão: Milos Raonic x Jared Donaldson, Gael Monfils x David Goffin e Ryan Harrison x Tomas Berdych.