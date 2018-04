Wawrinka e Robredo vencem no Torneio de Casablanca

CASABLANCA - Principal favorito ao título, o suíço Stanislas Wawrinka estreou com vitória no Torneio de Casablanca nesta quarta-feira. Ele superou em três sets o esloveno Blaz Kavcic por 4/6, 6/2 e 6/1 e avançou às quartas de final da competição disputada no saibro marroquino.

Wawrinka, que estreou direto na segunda rodada, terá pela frente agora o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que eliminou nesta quarta o francês Edouard Roger-Vasselin por 6/7 (4/7), 7/6 (7/3) e 6/2.

Tommy Robredo, ex-Top 10, também venceu nesta quarta, pela segunda rodada. O espanhol eliminou o alemão Tobias Kamke por 6/4 e 7/5. Seu próximo adversário será o francês Benoit Paire, quarto cabeça de chave. O francês avançou ao vencer o esloveno Aljaz Bedene por 4/6, 6/4 e 6/3.

Ainda pela primeira rodada, o holandês Robin Haase despachou o espanhol Roberto Bautista por 6/3, 2/6 e 7/5. Na sequência, ele vai duelar com o francês Kenny De Schepper, algoz do belga Steve Darcis por 6/3 e 6/4.