Wawrinka é surpreendido e cai para argentino Delbonis em Genebra

Com o resultado, Delbonis garantiu o direito de enfrentar o português João Sousa, que também surpreendeu nesta quinta ao eliminar o cabeça de chave número 3 do torneio, o espanhol Pablo Andujar, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 7/6 (8/6). Quem vencer, está classificado para a final.

O duelo desta quinta marcou a primeira vitória de Delbonis sobre Wawrinka, após ter perdido na primeira vez que se enfrentaram. E o suíço era o grande favorito para o título, não só por possuir o melhor ranking entre os participantes - é o número 9 do mundo -, mas também por atuar em casa. Com sua derrota, aumentam as chances de título do brasileiro Thomaz Bellucci, que se classificou para as semifinais nesta quinta.

Para vencer, o argentino número 74 do ranking contou com dia pouco inspirado do adversário no serviço. No primeiro set, a experiência de Wawrinka até fez a diferença, mas no segundo e no terceiro, Delbonis conseguiu quebras nos momentos decisivos e arrancou para a vitória.

NICE - No Torneio de Nice, na França, a zebra não deu tanto as caras nesta quinta-feira. A única surpresa do dia foi a derrota do cabeça de chave número 3, o letão Ernests Gulbis, para o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Agora, Thiem enfrentará o norte-americano John Isner, cabeça de chave número 2, que confirmou o favoritismo e derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. A outra semifinal terá o quarto cabeça de chave, o argentino Leonardo Mayer, e o croata Borna Coric.