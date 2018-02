Wawrinka é surpreendido por bósnio e cai na semi em Sófia; Goffin perde na França

Maior favorito ao título do Torneio de Sófia, um ATP 250 na capital da Bulgária, o tenista suíço Stan Wawrinka decepcionou os torcedores neste sábado. Pelas semifinais, o atual número 15 do mundo foi surpreendido pelo bósnio Mirza Basic, que veio do qualifying e ocupa a 129.ª colocação do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Stan Wawrinka vinha de duas boas vitórias na competição e parecia estar embalado depois da eliminação precoce na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro. Mas sucumbiu ao bom jogo do tenista da Bósnia-Herzegovina, que fará a primeira decisão de um torneio da ATP na carreira profissional.

A final em Sófia, que está em sua terceira edição, terá um campeão inédito. E o título ficará para um tenista que nunca venceu um torneio da ATP porque, assim como Mirza Basic, o romeno Marius Copil chega pela primeira vez na carreira profissional na partida decisiva de uma competição. Neste sábado, o atual número 93 do mundo bateu o eslovaco Josef Kovalik (187.º colocado) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Mirza Basic e Marius Copil também vão se enfrentar pela primeira vez neste nível, tendo medido forças apenas em torneios da série Challenger ou em qualifyings até então. O bósnio leva a melhor no retrospecto - venceu os dois últimos e só perdeu o primeiro.

Na França

O Torneio de Montpellier, um ATP 250 disputado em quadras cobertas e duras na França, terá uma final toda francesa neste domingo. Tricampeão na competição, o local Richard Gasquet garantiu a vaga na decisão ao derrotar o belga David Goffin, cabeça de chave número 1 e sétimo do ranking mundial, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 0/6 e 6/3, após 1 hora e 50 minutos.

O adversário de Richard Gasquet será o compatriota Lucas Pouille, segundo pré-classificado e 17.º do mundo, que salvou dois match-points na outra semi, venceu apenas seis games e avançou graças à desistência do francês Jo-Wilfried Tsonga, cabeça 3.

Apesar de ter garantido um lugar na decisão, Lucas Pouille não teve grande atuação e tem que agradecer muito a classificação. Além de ter vencido apenas seis games, por pouco não foi derrotado por J-Wilfried Tsonga, que chegou a ter dois match-points quando o rival sacava em 3/5, mas não os aproveitou, perdeu a quebra de vantagem logo em seguida e então acabou abandonando.