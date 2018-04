Wawrinka leva susto, mas passa por colombiano pelo Aberto da Austrália

MELBOURNE - Atravessando boa fase em sua carreira, o suíço Stanislas Wawrinka garantiu vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália ao vencer o colombiano Alejandro Falla por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/3, 6/7 (4/7) e 6/4, em um dos últimos jogos encerrados nesta quarta-feira na chave masculina de simples do Grand Slam realizado em Melbourne.

Wawrinka chegou a tomar um susto nesta quarta ao perder o terceiro set no tie-break para Falla, mas aproveitou seis de 17 chances de quebrar o saque do rival para garantir o triunfo em quatro sets. Para completar, fez nove aces e contabilizou 61 bolas vencedoras, contra apenas 26 de seu rival.

Atual oitavo colocado do ranking mundial e campeão do Torneio de Torneio de Chennai, na Índia, no início desta temporada, Wawrinka protagonizou um jogo épico com o sérvio Novak Djokovic na edição passada do Aberto da Austrália, na qual só foi ser derrotado pelo atual tricampeão da competição após mais de cinco horas de confronto, válido então pelas oitavas de final.

Determinado a chegar ainda mais longe do que foi em 2013, Wawrinka terá como próximo adversário em Melbourne o canadense Vasek Pospisil, que nesta quarta-feira derrotou o australiano Matthew Ebden por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (8/6), 7/6 (11/9) e 6/1.

Do mesmo lado da chave de Djokovic, Wawrinka poderá reencontrar o sérvio na Austrália em um possível duelo de quartas de final. O atual vice-líder do ranking mundial também foi à terceira rodada do Grand Slam nesta quarta ao bater o argentino Leonardo Mayer por 3 sets a 0.