Wawrinka sua, mas vence ucraniano na estreia do Torneio de Dubai

Foram necessárias duas horas de partida, mas o número 4 do mundo levou a melhor sobre o 92.º colocado do ranking da ATP. Wawrinka chegou a quebrar uma raquete no primeiro set, tamanha sua frustração com o próprio desempenho, mas depois arrancou para vencer pela primeira vez na carreira em Dubai, após ser eliminado na primeira rodada em 2006 e 2008.

O suíço já sabe quem terá pela frente na segunda rodada do torneio. Ele encarará o croata Franko Skugor, que veio do qualifying para eliminar com facilidade o russo Teymuraz Gabashvili. Em 1h22min de partida, o número 188 do mundo fez 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Se o segundo cabeça de chave suou, o terceiro avançou sem maiores dificuldades à segunda rodada em Dubai. O checo Tomas Berdych despachou o português João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h10min de partida. Agora, ele vai pegar o italiano Thomas Fabbiano, 144.º do mundo, que passou pelo argentino Leonardo Mayer em dois sets: 6/3 e 6/4.

Quarto cabeça de chave, Roberto Bautista Agut também não encontrou muitos obstáculos para estrear com vitória em sets diretos sobre o italiano Simone Bolelli: 6/2 e 6/4. Na segunda rodada, ele vai encarar o sul-coreano Hyeon Chung, que despachou outro italiano, Andreas Seppi.

Em outros confrontos desta terça em Dubai, o checo Lukas Rosol despachou o indiano Yuki Bhambri, o australiano Nick Kyrgios passou pelo eslovaco Martin Klizan, o casaque Mikhail Kukushkin bateu o usbeque Denis Istomin, o alemão Philipp Kohlschreiber venceu o turco Marsel Ilhan e o croata Borna Coric eliminou o checo Jiri Vesely.