Wawrinka supera Berdych e travará decisão com Nadal

Horas antes de Wawrinka vencer, o ídolo local também assegurou classificação à decisão neste sábado ao superar o seu compatriota Pablo Andujar por 2 sets a 1, com parciais de 6/0 e 6/4, na outra semifinal da competição.

Com a vitória sobre Berdych, o tenista suíço também passou a ficar na frente do checo no retrospecto do confronto com o rival. Ele agora tem seis triunfos e cinco derrotas diante do adversário, que neste ano chegou a superar Wawrinka, na Suíça, em partida válida pela Copa Davis.

Neste 11.º duelo diante de Berdych, o suíço começou melhor ao aproveitar duas de quatro chances de quebrar o saque do checo, que não conseguiu converter nenhum dos três break points que teve no primeiro set, que assim foi fechado em 6/3 pelo jogador nascido em Lausanne.

Na segunda parcial o equilíbrio prevaleceu, mas o checo foi um pouco melhor e assegurou a vantagem de 6/4 ao ser feliz em uma de duas chances de quebra proporcionadas pelo suíço, que não conseguiu nenhum break point.

Já no terceiro set, Berdych quebrou o saque do suíço primeiro e parecia se encaminhar rumo ao triunfo, mas seu rival conseguiu devolver a quebra e, ao aproveitar o segundo dos quatro break points que teve na parcial, fechou o jogo em 6/4.

Na final deste domingo, Wawrinka tentará reverter um retrospecto totalmente desfavorável. Ele perdeu os oito jogos que fez com Nadal até hoje, sendo que nunca sequer conseguiu ganhar um set do atual quinto colocado do ranking mundial. A última partida entre os dois tenistas também ocorreu no piso de saibro como o de Madri, e o espanhol bateu o suíço por 7/5 e 6/4 nas quartas de final do Masters 1.000 de Montecarlo do ano passado.