Wawrinka surpreende Blake e vai à semifinal em Roma

O suíço Stanislas Wawrinka surpreendeu o norte-americano James Blake nesta sexta-feira, e avançou à semifinal do Masters Series de Roma. Número 24 na última lista divulgada pela ATP, Wawrinka bateu o rival por 2 sets a 1, com 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 6/1, para confirmar a melhor campanha da carreira em um torneio deste nível. A vitória é mais uma façanha conquistada pelo suíço nas quadras do Foro Itálico, em Roma. Em sua campanha na competição, ele já bateu dois ex-número 1 do mundo - Marat Safin e Juan Carlos Ferrero -, e passou pelo escocês Andy Murray, 18.º do mundo. Na luta por uma vaga na final, Wawrinka terá pela frente o vencedor da partida entre Andy Roddick, 6.º no ranking da ATP, e Tommy Robredo, 17.º. Mesmo com derrota, os 225 pontos conquistados pela chegada à semifinal já devem colocar o suíço próximo do grupo de 15 melhores tenistas do mundo.