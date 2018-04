Wawrinka vence e encara Sela na semifinal em Chennai O suíço Stanilas Wawrinka, terceiro cabeça de chave, avançou nesta sexta-feira às semifinais do Torneio de Chennai com a vitória sobre o alemão Michael Berrer por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 50 minutos.