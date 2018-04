Wawrinka volta ao top 10 e Bellucci cai 4 posições

Já o sérvio Janko Tipsarevic, décimo colocado na segunda-feira passada, caiu duas posições e também foi ultrapassado pelo croata Marin Cilic, novo 11.º do ranking.

O argentino Juan Monaco, por sua vez, subiu da 19.ª para a 17.ª posição depois de ter conquistado no último sábado o título do Torneio de Dusseldorf, preparatório para Roland Garros, cuja chave principal começou a ser disputada neste domingo.

O sérvio Novak Djokovic segue disparado na ponta do ranking, com 12.310 pontos, enquanto o vice-líder Andy Murray está com 8.670, contra 8.000 do suíço Roger Federer, o terceiro colocado. Rafael Nadal, David Ferrer, Tomas Berdych, Juan Martín del Potro, Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet completam, nesta ordem, o grupo dos nove mais bem posicionados.

E se Bellucci caiu no ranking na condição de tenista número 1 do Brasil, Rogério Dutra Silva, o segundo jogador do País, sustentou a mesma 94.ª colocação da semana passada. O mesmo ocorreu com João Souza, o Feijão, e Thiago Alves, que se mantiveram respectivamente em 114.º e 195.º na listagem da ATP.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 12.310 pontos

2.º Andy Murray (GBR), 8.670

3.º Roger Federer (SUI), 8.000

4.º Rafael Nadal (ESP), 6.895

5.º David Ferrer (ESP), 6.740

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.685

7.º Juan Martín Del Potro (ARG), 4.320

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.795

9.º Richard Gasquet (FRA), 3.090

10.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.630

11.º Marin Cilic (CRO), 2.570

12.º Janko Tipsarevic (SER), 2.480

13.º Nicolás Almagro (ESP), 2.375

14.º Tommy Haas (ALE), 2.340

15.º Kei Nishikori (JAP), 2.315

16.º Milos Raonic (CAN), 2.225

17.º Juan Monaco (ARG), 1.910

18.º Gilles Simon (FRA), 1.895

19.º Philipp Kohlschreiber (ALE), 1.750

20.º Sam Querrey (EUA), 1.730

44.º Thomaz Bellucci (BRA), 930

94.º Rogério Dutra Silva (BRA), 575

114.º João Souza (BRA), 488

195.º Thiago Alves (BRA), 249