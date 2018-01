Wayne Ferreira surpreende Ferrero O sul-africano Wayne Ferreira surpreendeu o favorito Juan Carlos Ferrero e passou para as semifinais do Aberto da Austrália. Ele derrotou nesta terça-feira o espanhol, que era o quarto cabeça-de-chave do torneio, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/5) e 6/1. Agora, irá enfrentar o norte-americano Andre Agassi em busca da vaga na final do primeiro Grand Slam do ano. Wayne Ferreira, de 31 anos, fará uma semifinal de veteranos contra Agassi, que já está com 32. Esta será a segunda vez, 11 anos depois, que o sul-africano disputa a semifinal do Aberto da Austrália - em 1992, perdeu e ficou fora da final.