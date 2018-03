Wayne Ferreira vence Federer em Roma O sul-africano Wayne Ferreira venceu o suiço Roger Federer por dois sets a zero - parciais de 7/6 (7-4) e 6/2- e garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Master Series de Roma. Federer entrou para a partida como favorito, já que na rodada anterior havia eliminado o número 2 do mundo, o russo Marat Safin. Também pelas oitavas-de-final, o israelense Harel Levy continua surpreendendo. Desta vez, venceu o alemão Nicolas Kierfer por 6/2 e 6/4. Levy foi o responsável pela eliminação na estréia, do norte-americano Pete Sampras.