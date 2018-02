Wilander será treinador de francês Paul-Henri Mathieu

O tenista ex-número um do mundo Mats Wilander será o novo treinador do francês Paul-Henri Mathieu, informou nesta terça-feira um representante do jogador em comunicado. O sueco Wilander e o francês Patrice Hagelauer vão treinar juntos Mathieu durante a temporada de 2008. Número dois da França, Mathieu, de 25 anos, terminou 2007 como número 25 do mundo. Wilander, de 43 anos, conquistou todos os torneios do Grand Slam com exceção de Wimbledon e chegou ao topo do ranking mundial em 1988. Ele foi tricampeão de Roland Garros e perdeu para o francês Yannick Noah na final de 1983 em Paris. "Estou muito animado para trabalhar com Paul-Henri, que é um dos jogadores mais talentosos desta geração e espero ajudá-lo a seguir progredindo nos rankings", afirmou Wilander.