Williams é a nova nº 1 do mundo A tenista norte-americana Venus Williams assumiu nesta segunda-feira, oficialmente, a liderança do ranking mundial. Williams - a primeira negra a liderar o ranking da WTA - acumula 4.790 pontos, contra 4.684 de Jennifer Capriati, a segunda colocada. Lindsay Davenport (EUA) é a terceira, com 3.862. Veja a lista das 10 melhores do ranking mundial: .1. Venus Williams (EUA) 4.790 pontos .2. Jennifer Capriati (EUA) 4.684 .3. Lindsay Davenport (EUA) 3.862 .4. Kim Clijsters (BEL) 3.698 .5. Martina Hingis (SUI) 3.558 .6. Justine Henin (BEL) 2.987 .7. Monica Seles (EUA) 2.979 .8. Jelena Dokic (IUG) 2.974 .9. Serena Williams (EUA) 2.875 10. Amelie Mauresmo (FRA) 2.651