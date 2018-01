Williams e Capriati jogam em Dubai O Aberto de Tênis Dubai - que será disputado entre 17 de fevereiro e 2 de março - terá as principais jogadoras do ranking mundial, segundo confirmação feita nesta quinta-feira pela organização do torneio. Os organizadores garantiram as presenças das irmãs Williams - Serena e Venus - que lideram o ranking da WTA e também da terceira colocada, a norte-americana Jennifer Capriati. A belga Justine Henin e a francesa Amelie Mauresmo também vão disputar o torneio, que divide 585 mil dólares em prêmios.