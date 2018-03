Williams na final vira rotina no tênis Já virou rotina. Novamente as irmãs Williams disputam mais uma final no circuito mundial de tênis e dividem o primeiro e o segundo lugar no ranking. Venus, de 22 anos, e Serena Williams, de 20, foram estimuladas pelo pai Richard, um ex-lutador de boxe, a massacrar suas adversárias. E neste sábado, às 10h, no All England Club de Londres, pela terceira vez em menos de um ano elas disputarão uma decisão de Grand Slam. E na segunda-feira, na publicação do novo ranking, Serena deve tomar o primeiro lugar da irmã na classificação. Richard já treinava as garotinhas aos seis anos já espalhando que as filhas seriam as melhores do mundo. Ele falava com convicção, mas não foram poucos os que ouviam seus alertas com um misto de galhofa e petulância. Demorou até o dia 11 de junho passado para que as duas finalmente aparecessem dividindo os primeiros lugares na lista. A família calou a boca de uns, mas continua desagradando ? agora pela evidente hegemonia no tênis feminino. ?É ruim para o jogo que as duas façam de novo uma final de Grand Slam. As pessoas acabarão se entediando com isso. É a mesma final de Roland Garros, disputada há cerca de um mês. Já perdi a conta do número de pessoas que dizem não querer ver outra vez as norte-americanas na final?, disse a francesa Amelie Mauresmo, que perdeu de Serena Williams por 2/6 e 1/6 nas semifinais. Só em 1984, na primeira vez que foi disputada uma final feminina em Wimbledon, no mesmo torneio no qual Venus e Serena jogarão neste sábado, duas irmãs haviam disputado uma decisão. Maud ganhou de Lilian Watson por 6/8, 6/3 e 6/3. Depois, só mesmo as duas norte-americanas, na final do Aberto dos Estados Unidos do ano passado. O jogo, pela primeira vez, foi disputado em horário nobre da televisão, à noite, em Nova York. Venus foi a campeã. Este ano, elas voltaram a se enfrentar na final de Roland Garros, no saibro. Serena ficou com o título. Suspeita - Essa alternância alimenta o boato de que o pai das duas é quem define qual delas levanta o troféu. Venus venceu na grama de Wimbledon em 2000 e 2001 ? se ganhar mais uma vez, vai igualar o que a alemã Steffi Graf fez em 1991, 1992 e 1993; a alemã tem no total sete títulos em Wimbledon. ?Será uma final rápida?, prevê Serena. Ela perdeu três dos oito confrontos que fez contra sua irmã. Venus não se importa quando se fala de seu corpo avantajado e dos seus golpes extremamente fortes. ?Somos notícia porque nunca se viu algo assim antes. É normal diante de um fato que para muitos é assombroso. Isso significa também que estamos atraindo atenção para o tênis.? O controle de doping no tênis não é tão rigoroso quanto em outros esportes. A creatina, que em outras modalidades é proibida, entre tenistas pode ser consumida normalmente. A francesa Mary Pierce é uma adepta. Talvez por isso tenha havido uma gritaria geral contra o aumento do rigor no controle. Venus e Serena agradecem.