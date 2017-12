Wimbledon: Agassi e Kafelnikov vencem O tenista norte-americano Andre Agassi garantiu hoje sua vaga na terceira rodada do Torneio de Wimbledon, ao derrotar o britânico Jamie Delgado por três sets a zero - parciais de 6/2, 6/4 e 6/3. O russo Yevgeny Kafelnikov não teve a mesma facilidade, mas mesmo assim conseguiu vencer. Ele passou pelo britânico Arvind Parmar por três a um - 6/7(5-7), 6/3, 6/3 e 6/1. A partida entre o brasileiro Fernando Meligeni e o chileno Nicolas Massu, prevista para começar às 9 horas sofreu atraso. Pouco depois do meio-dia, o jogo estava empatado em 1 set a 1. A rodada desta quinta-feira teve ainda os seguintes resultados: Thomas Enqvist (SUE) venceu o francês Stephane Huet por 3 a 0 - 6/2, 7/6(7-1) e 6-1. Nicolas Escude (FRA) venceu Leander Paes (IND) por 6/3, 6/4 e 6/2. Wayne Black (ZIM) venceu Felix Mantilla (ESP) por 6/1, 6/2 e 7/6 (7-5). Sebastien Grosjean (FRA) venceu Rainer Schuttler (ALE) por 7/5, 6/2 e 7/6 (8-6).