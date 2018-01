Wimbledon anuncia premiação recorde na história do tênis A premiação total do Torneio de Wimbledon deste ano tornará a competição a mais lucrativa da história do tênis, anunciaram os organizadores nesta terça-feira. Os campeões das chaves masculina e feminina receberão cerca de um milhão de euros cada um (cerca de R$ 2,7 milhões), como parte de uma premiação total de 16,5 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões), um crescimento de 8,7% em relação ao total de 2006. O cheque do campeão masculino terá um aumento de 6,9%, enquanto o das mulheres será 12% mais alto. Em fevereiro, a decisão de igualar os prêmios em dinheiro das duas categorias já havia sido tomada. Devido à decisão do torneio de igualar-se aos outros três Grand Slams com a mesma premiação para homens e mulheres, o total do prêmio da chave feminina de simples subiu 19,8%. "Nenhum torneio de tênis jamais ofereceu um prêmio em dinheiro maior que Wimbledon 2007", disse o presidente do All England Club, Tim Phillips. "Queremos recompensar os jogadores adequadamente por seu talento, espetáculo e emoção que trazem para as quadras de grama de Wimbledon." Também foram apresentados nesta terça planos de construir uma nova quadra número dois, com capacidade para 4 mil torcedores, que ficaria pronta a tempo para o torneio de 2007.