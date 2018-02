Wimbledon: brasileiros estão otimistas Pelo menos para dois brasileiros, Flávio Saretta e André Sá, as quadras de grama já não assustam tanto. Ambos chegam a Wimbledon embalados. O primeiro vem de quartas-de-final em Nottingham, enquanto Sá ganhou três jogos seguidos no qualifying. Estão tão entusiasmados que treinaram juntos e, embora tivessem apenas 45 minutos de quadra, conseguiram ficar por mais de uma hora batendo bola, orientados pelo técnico Fernando Roese. Nesta terça-feira, se a chuva deixar - e o tempo não anda nada bom - estreiam no torneio com muitas esperanças. Saretta vai jogar na quadra 9 diante Ivo Heuberger, por volta das 10 horas de Brasília, e mostrou uma bela confiança em sua raquete. "Fui as quartas-de-final em Nottingham e acho que poderia ter ido ainda mais longe", disse. "Estou acreditanto muito que posso vencer." Por sua vez, Sá tem um apelo especial em Wimbledon. Afinal, este foi o torneio que marcou a melhor campanha de sua vida, ao chegar as quartas-de-final, há dois anos, perdendo na quadra central para Tim Henman. Nesta terça joga na quadra 14, por volta das 12 horas, de Brasília, diante de Hicham Arazi. "Minhas melhores memórias e recordações são deste torneio. Há muito tempo não jogava tão bem como nesta semana no qualifying em que venci três boas partidas", afirmou Sá. "Sei que o Arazi não é um jogador de grama, mas é bastante talentoso e pode me incomodar. Ainda assim, estou bem confiante." E confiança não vem faltando em nada para o atual campeão do torneio, o suíço Roger Federer. Venceu fácil seu jogo de estréia sobre o inglês Alex Bogdanovic por 6/3, 6/3 e 6/0 e passou um recado. "Estou muito confortavel em quadra", afirmou. E nestas condições não é nada fácil superar o atual número 1 do mundo. O show da quadra central ficou para o ex-campeão Goran Ivanisevic, que está na disputa do último torneio de sua carreira. A festa de despedida estava pronta, mas o homenageado não quis dizer adeus. "Fiz o meu melhor jogo nos últimos dois anos", definiu Ivanisevic, após superar o russo Mikhail Youzhny por 6/3, 7/6 (7/4) e 6/2. "Sei que agora posso ter de fazer meu último jogo fora da quadra central, mas isso não é mais problema." Problemas também deixaram de existir para a veterana Martina Navratilova, de 47 anos, que insiste um seguir jogando. Não sem motivos. Estreou em Wimbledon com vitória de 6/0 e 6/1 em Catalina Castaño. Apesar disso, ninguém aposta que possa ir longe ou t ransforme-se em ameaça para as Williams. Aliás, Venus estreou vitória por 6/0 e 6/3 sobre a suíça Marie-Gayanav Mikaelian. Em outros resultados importantes, Lleyton Hewitt venceu Jurgen Melzer por 3 a 0, Juan Carlos Ferrero marcou o mesmo placar em Julien Boutter e o tailandês Paradorn Srichaphan perdeu por 3 a 1 para o croata Ivo Karlovic, de 2,08 metros de altura.