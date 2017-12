Wimbledon: brasileiros estréiam na 3ª O tênis brasileiro, sem Gustavo Kuerten, contará com apenas dois jogadores no Torneio de Wimbledon, que começa nesta segunda-feira. Fernando Meligeni e André Sá lutam pela bandeira do país. Meligeni vai enfrentar na estréia o argentino Guillermo Coria, enquanto Sá enfrenta o britânico Arvind Parmar. Ambas partidas estão programadas para terça-feira. A rodada de abertura de Wimbledon 2001 promete estar repleta de emoções. Na quadra central, além de Sampras x Clavet, ainda jogam Jennifer Capriati - campeã de dois Grand Slams este ano, na Austrália e em Roland Garros - diante da venezuelana Maria Alejandra Vento. Depois um belo desafio entre dois especialistas em quadras de saibro: Andrei Pavel (romeno) e Greg Rusedski, o canadense que virou inglês. Na quadra 1, a mais charmosa e elegante do All England Club, o russo Marat Safin enfrente o pouco conhecido austríaco Julian Konowle, seguido de Martina Hingis (a mais jovem campeã de Wimbledon com 17 anos de idade) x Virginia Ruano Pascual, da Espanha. Outro espanhol, Juan Carlos Ferrero joga com o inglês Luke Miligan.