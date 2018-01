Wimbledon: chave feminina definida Foram definidos nesta segunda-feira os confrontos das quartas-de-final da chave feminina do torneio de Wimbledon, em Londres. A norte-americana Lindsay Davenport, a russsa Maria Sharapova e a francesa Amelie Mauresmo, as três principais favoritas ao título, venceram seus jogos e seguem na disputa. Cabeça-de-chave número 1, Davenport venceu a belga Kim Clijsters por 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3. Ela enfrentará agora a russa Svetlana Kuznetsova, que eliminou a búlgara Magdalena Maleeva por 6/4 e 6/3. Já Sharapova, que é cabeça-de-chave número 2, passou pela francesa Nathalie Dechy por 6/4 e 6/2. E jogará contra a também russa Nadia Petrova, que derrotou a checa Kveta Peschke por 6/7 (5/7), 7/6 (9/7) e 6/3. E Mauresmo, que ocupa a terceira posição entre as cabeças-de-chave, chegou às quartas-de-final após superar a russa Elena Likhovtseva por 6/4 e 6/0. Sua próxima adversária será outra russa, Anastasia Myskina, que bateu a também russa Elena Dementieva por 1/6, 7/6 (11/9) e 7/5. No outro confronto das quartas-de-final de Wimbledon, a francesa Mary Pierce, que eliminou a italiana Flavia Penetta (6/3 e 6/1), irá enfrentar a norte-americana Venus Williams, que ganhou da norte-americana Jill Craybas por 6/0 e 6/2.