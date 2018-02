Wimbledon: chuva ameaça de novo Em mais um dia que amanheceu com sol, a rodada das quartas-de-final de Wimbledon começou com um bom jogo: Serena Williams x Jennifer Capriati. Só que as previsões são de chuvas para o final da tarde, ameaçando o último jogo programado e justamente o mais esperado, entre Roger Federer e Lleyton Hewitt. Lodo depois de Serena x Capriati, haverá a partida mais interessante para a torcida inglesa, com Tim Henman buscando uma vaga nas semifinais diante do croata Mario Ancic. A expectativa da BBC é de que esta transmissão no meio da tarde na Inglaterra estabeleça um novo recorde de audiência para o horário. Na quadra 1, Amelie Mauresmo abriu a rodada dainte da Paola Suarez, seguido de Sjeng Schalken com Andy Roddick e Florian Mayer x Sebastien Grosjean.