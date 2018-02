Wimbledon: chuva, filas e sem tênis Nada de tênis por toda a quarta-feira em Wimbledon. Choveu sem parar e ainda assim os torcedores fizeram filas para entrar no All England Club, para tentar ver um jogador de perto, ou alguém famoso. É incrível o fascínio que este torneio causa. Mesmo sem ver um bate bola sequer, o ingresso foi guardado como um tesouro. Afinal, se os organizadores não reembolsam o dinheiro pago, pelo menos garantem ao seu portador prioridade para compra de nova entrada para a mesma data marcada, quarta-feira da primeira semana, para o torneio do próximo ano. Parece pouco, mas não há reclamações. Entre os jogadores, apesar da ansiedade vivida por todo o dia, também não há muitos motivos para reclamações. Wimbledon paga bem por qualquer sacrifício dos tenistas. Este ano estabeleceu recorde de premiação de US$ 18 milhões e, fora isso, ainda dá polpudas diárias em libras esterlinas para quem tem de ficar esperando. Sem jogo, a única tenista a comemorar vitória foi a eslovaca Daniela Hantuchova. Sua adversária, Elena Bovina desistiu da competição, por causa de uma lesão no abdômen, e pôde assim comemorar a classificação para a terceira rodada. "Acho que isso foi um prêmio para mim, por tudo que passei nos últimos meses", disse Hantuchova, que teve uma grave doença e esteve ameaçada de encerrar a carreira. "Quero agora esquecer este passado e voltar a buscar um lugar entre as dez primeiras do ranking."