Wimbledon: Coria fora, Roddick vence O tenista argentino Guillermo Coria foi eliminado nesta sexta-feira na segunda rodada do Torneio de Wimbledon - o terceiro Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 3, Coria perdeu para o alemão Florian Mayer por 3 sets a 1, de virada. As parciais foram de 4-6, 6-3, 6-3 e 6-4. O norte-americano Andy Roddick, ao contrário, confirmou o favoritismo e venceu o austríaco Alexander Peya em três sets: 6-3, 7-6 (7-2) e 6-4. A rodada teve ainda as vitórias do britânico Tim Henman e do australiano Mark Philippoussis. Veja os resultados: Mark Philippoussis (AUS) 3 x 1 Martin Verkerk (HOL): 4-6, 6-3, 7-6 (7-5) e 7-5. Vincent Spadea (EUA) 3 x 0 Felix Mantilla (ESP): 6-1, 6-2 e 6-2. Xavier Malisse (BEL) 3 x 1 Thomas Haas (ALE): 3-6, 6-3, 6-2 e 6-4. Karol Beck (ESL) 3 x 1 Tommy Robredo (ESP): 6-3, 6-2 e 7-6 (7-2). Tim Henman (ING) 3 x 0 Ivo Heuberger (SUI): 7-5 , 6-3 e 6-2. Ivo Karlovic (CRO) 3 x 1 Gilles Elseneer (BEL): 6-4, 6-4, 3-6 e 7-6 (16-14). Florian Mayer (ALE) 3 x 1 Guillermo Coria (ARG): 4-6, 6-3, 6-3 e 6-4. Kenneth Carlsen (DIN) 3 x 0 Andrei Pavel (ROM): 7-6 (11-9), 6-4 e 6-3. Wayne Ferreira (África do Sul) 3 x 0 Karol Kucera (ESL): 7-6 (7-3), 6-3 e 6-1. Taylor Dent (EUA) 3 x 0 Stefano Pescosolido (ITA): 6-3, 6-3 e 7-6 (7-3). Andy Roddick (EUA) 3 x 0 Alexander Peya (AUS): 6-3, 7-6 (7-2) e 6-4. Dominik Hrbaty (ESL) 3 x 0 Mark Hilton (ING): 7-5, 6-4 e 6-2 Alexander Popp (ALE) 3 x 0 Albert Montanes (ESP): 6-1, 6-0 e 6-1.